انطلاق الورش التمهيدية لمؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني الذي ينظمه مجلس الأمن القومي

بنغازي17 يناير 2023 (وال) _التأمت في بنغازي صباح اليوم الثلاثاء، أولى ورش العمل التمهيدية لمؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني، الذي ينظمه مجلس الأمن القومي برئاسة المستشار إبراهيم بوشناف في الفترة من الـ 21 وحتى الـ 23 من شهر يناير الجاري.

وانتظمت ورشة العمل التدريبية الدولية الأولى المقامة اليوم تحت عنوان (الأمن السيبراني – الآفاق والتحديات)، بمحاضرة ألقاها من جمهورية سورية الشقيقة الدكتور محمد فراس بكور رئيس الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات.

وستعقد صباح غد الأربعاء ورشة عمل بعنوان (مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة في الفضاء السيبراني)، يقدمها كل من الدكتورة أكيلا دبيشي عن المركز الفرنسي الدولي للدراسات الاستراتيجية وتحليل السياسات الدولية، والدكتور عبدالقادر ارحيم عن مجلس الأمن القومي.

وحضر الورشة التي أقيمت اليوم بقاعة الاقتصاد بمنطقة قاريونس في مدينة بنغازي لفيف من الخبراء والإخصائيين، وعدد من الضباط والمهتمين.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العقيد إبراهيم الرمالي لوكالة الأنباء الليبية “إن هذه الورشة تأتي ضمن ثلاث ورش دولية على مدى الأيام الثلاثة الجارية، كورش ممهدة للمؤتمر الذي يبدأ أعماله السبت المقبل في فندق تيبستي ببنغازي”.

وأعلن الرمالي مشاركة مسؤولين وخبراء دوليين في المؤتمر، لافتا إلى أنهم وصلوا فعليا لمدينة بنغازي.

وأشار إلى أن المؤتمر الذي يعقد برئاسة مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، يهدف للوقوف على حجم التهديدات التي يواجهها المجتمع في المجالات الأمنية والقانونية والقضائية والإسانية، وتحديد سبل مواجهتها ومكافحتها.

وأوضح أن الجنة العلمية للمؤتمر التي يرأسها الدكتور عبدالقادر ارحيم، تولت عملية استلام أوراق الأعمال والبحوث والدراسات التي تصب في مكافحة الجرائم السيبرانية، ومخاطر استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي التي بدت هاجساً مؤرقاً للمجتمعات، نتيجة عدم إدراك البعض لمدى خطورتها، أو عدم الإلمام بكيفية حماية الأجهزة والشبكات، أو استخدام التكنلوجيا بشكل خاطئ.

وأكد أن المؤتمر يهدف إلى انتقاء كافة الدراسات التي تهدف لسد الفجوة المعرفية لدى الأفراد، من خلال تبني التوعية الرقمية للوصول لأعلى مجتمع آمن، وللخروج بتوصيات لمجلس الأمن القومي، ليحيلها بدوره للسلطة التشريعية لاتخاذ بشأنها ما يلزم. (وال _ بنغازي) إ م

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