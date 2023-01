بعد اجتماع سرت.. “الطرابلسي” يلتقي أعضاء 5+5 لبحث تأمين طريق (مصراتة-سرت)

بحث وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي” مع رئيس لجنة 5+5 عن المنطقة الغربية “أحمد أبوشحمة” ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية “علي النويصري” الترتيبات الأمنية لتأمين الطريق الساحلى بين مصراتة وسرت.

وناقش المجتمعون سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارة الداخلية والأجهزة العسكرية بما يضمن فرض السيطرة الأمنية على طول الطريق الساحلي.

وأكد الطرابلسي دعمه التام لأعمال اللجنة العسكرية والتزام الوزارة بتوفير كافة المتطلبات لضمان نجاح عملية تأمين الطريق الساحلي.

يشار إلى أن لجنة 5+5 اجتمعت في سرت بعد انقطاع دام نحو 4 أشهر، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي والذي أعلن فيها عن انطلاق العمل المشترك بين المراقبين الدوليين والمحليين في ليبيا لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

المصدر: وزارة الداخلية

