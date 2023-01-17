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وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية يناقش مع جهاز فرع الجنوبية عددًا من الملفات الأمنية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

ناقش وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، فتحي التباوي، عدة ملفات أمنية في مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية وانعكاساتها الأمنية وسبل مكافحتها بين الواقع والتحديات، وإنشاء الآليات الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة ومحاربتها اجتماعيًّا.

جاء ذلك عقب لقائه رئيس فرع الجنوبية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، العقيد صالح الأصكاح، و عددًا من الأجهزة الأمنية بالمنطقة، في ديوان بلدية القطرون.

بدوره أكّد الوزير ضرورة العمل برؤية مشتركة بين مختلف القطاعات الأمنية، لوضع استراتيجية من شأنها الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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قناة ليبيا الحدث

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