أبو جناح يبحث مع الشؤون الاجتماعية  تعزيز برنامج الصحة الإنجابية

بحث بحث وزير صحة حكومة الدبيبة رمضان أبو جناح، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، جملة من الملفات المشتركة بين قطاعي الصحة والشؤون الاجتماعية.

وأوضح حساب أبو جناح على فيسبوك، أنه خلال اللقاء تم مناقشة العديد من الملفات المشتركة بين القطاعين لتحسين الخدمات للمواطنين، من بينها متابعة أوضاع المرافق الصحية والمراكز التابعة لقطاع الشؤون الاجتماعية في المنطقة الجنوبية ،وتعزيز برنامج الصحة الإنجابية، وبرنامج طبيب الأسرة لتقديم خدمات طبية للمواطن.

وتطرق الاجتماع إلى مبادرات حكومة الوحدة المؤقتة؛ مثل إنشاء مركز لذوي الإعاقة بالمنطقة الجنوبية، وافتتاح مراكز الخدمات الضمانية وفروع التضامن الاجتماعي، لخدمة شرائح ذوي الإعاقة والمتقاعدين.