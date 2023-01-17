تونس ترفع اسم وليد اللافي من قائمة المنع من دخولها

رفعت السلطات التونسية اسم وزير الدولة في حكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي من قائمة الممنوعين من دخولها، وذلك بعد تصنيف تونس له كإرهابي على خلفية إداراته لقناة النبأ في وقت سابق.

ويأتي اسم وليد اللافي ضمن مجموعة تضم 1138 ليبي قامت تونس مؤخراً بتسوية اوضاعه بعد اجتماعات أمنية بين الجانبين التونسي والليبي حول قائمات تشابه الأسماء.

وكان اجتماع موسع حضره رئيس الجهاز الأمن الداخلي الليبي، والقنصل العام الليبي بتونس، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، مع ممثلين للسلطات الأمنية في تونس، لإنهاء إشكالية تشابه الأسماء ورفع المنع من دخول تونس.