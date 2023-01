بعد رئيس ال”سي آي إيه”.. رئيس المخابرات التركي يصل إلى طرابلس ويتباحث مع المنفي والمشري والدبيبة

أكد رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان دعم بلاده المتواصل لكل الجهود السياسية المبذولة لإيجاد حلول للمسائل العالقة، الرامية إلى تحقيق استقرار ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي أكد بدوره على عمق العلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، وضرورة التنسيق بشأن القضايا والملفات الثنائية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

وتزامنا مع لقائه المشري، اجتمع هاكان فيدان مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المخابرات حسين العائب.

وكان فيدان بحث مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الملفات ذات الاهتمام المشترك محليا وإقليميا ودوليا.

المصدر: المجلس الرئاسي + المجلس الأعلى للدولة

