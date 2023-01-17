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عقيلة صالح للسفارة الأمريكية: مجلس النواب السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا 

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مكتبه بديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ليزلي اوردمانً.

وحسب بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب، فقد تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا وما قام به مجلس النواب في سبيل تجاوز هذه المرحلة والوصول بالبلاد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد عقيلة صالح على شرعية مجلس النواب كسلطة تشريعية وحيدة في البلاد لإصدار القوانين والتشريعات، مؤكداً على ضرورة وضع آلية توزيع عادلة لثروات الليبيين بين كافة المناطق.

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صحيفة الساعة 24

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