الوطنية للنفط: إنتاج النفط الخام بلغ مليون و200 ألف برميل يوميًا خلال 24 ساعة الماضية

العنوان – طرابلس

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و200 ألف برميل يوميًا, وبلغ إنتاج المكثفات 55 ألف برميل يوميا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليار و 69 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء856 مليون قدم مكعب، واستهلاك المؤسسة الوطنية للنفط 122 مليون قدم مكعب.

واستهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع أخرى صغيرة 73 مليون قدم مكعب، واستهلاك مصانع الأسمنت 18 مليون قدم مكعب.