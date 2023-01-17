ندوة حول دور الأحزاب الإفريقية في حل الأزمة الليبية

بنغازي 17 يناير 2023 (وال) ـ نظمت حركة المستقبل الليبية بالتعاون مع حزب الكرامة و الحزب الإفريقي من أجل الديمقراطية و الاشتراكية السنغالي مساء اليوم الثلاثاء ببنغازي، ندوة بعنوان العلاقات الليبية الإفريقية؛ لمناقشة دور الأحزاب الإفريقية في حل الأزمة الليبية .

و تم مناقشة الأحداث الدولية و التخوف أن تنتقل بؤرة الصراع إلى إفريقيا ، و عودة القارة كمحور استراتيجي من خلال المؤتمرات و القمم الدولية ، و أهمية دراسة مايحدث من تفاعلات داخل القارة، وتحديدا ضمن حدود دولها الهشة و التي تعتبر ليبيا احداها ، إضافة إلى التطرق لدور الاتحاد الإفريقي الذي بات ضعيفا ، و لا يستطيع إيجاد الحلول أو يساهم في دور تسوية النزاعات التي تشاهدها القارة ، و تم التطرق إلى المؤشرات المتنبئة و المهددة بانهيار الاتحاد الدولية مثل الاتحاد الاوروبي في 2030 .

و أكد الحاضرون أن هناك عدم اتفاق في اتجاه بناء الدولة ، نتيحة لاختلاف المصالح السياسية ، وأن التجربة الحزبية وليدة في ليبيا والقوانين التي أصدرت مؤخرا استبعدت الأحزاب التي تقوم اليوم بالضغط؛ من أجل وجود قانون انتخابات عادل يسمح بمشاركة الأحزاب في الانتخابات القادمة .

و يعد تحدي ليبيا اليوم هو إنجاح المصالحة الوطنية، لذلك فهي بحاجة إلى صناعة دستور دائم، ويطوي الجميع صفحة الماضي من أجل المساهمة المشتركة في بناء و تنمية و استعادة الدولة .

و لقد شارك في الندوة التي أقيمت بمقر حزب الكرامة لفيف من الساسة و الاحزاب و المثقفين و الإعلاميين، و عدد من الأكاديمين و المختصيين في السياسات الدولية .(وال ـ بنغازي) هـ ش

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