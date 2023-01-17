مؤسسة النفط الليبية تقدم دعماً لمستشفى قصر أحمد لعلاج السكري والغدد الصماء بمصراتة

أعلنت مؤسسة النفط الليبية عن تقديم دعم لمستشفى قصر أحمد لعلاج السكري والغدد الصماء بمـدينة مصراتة، في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة وشركاتها.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء، إن مسؤولين من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة قاموا بتسليم عدد من الأجهزة والمعدات الطبية، لرئيس اللجنة التسييرية لمستشفى قصر أحمد وبحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإضافة إلى الكوادر الإدارية والطبية بالمستشفى.

وأضافت مؤسسة النفط الليبية في بيانها أنه تم أيضاً تزويد المستشفى بعدد من الحجرات المتنقلة ومكاتب إدارية ومعدات مكتبية وقرطاسية متكاملة.

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