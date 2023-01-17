برعاية تركية.. المشري يجتمع مع الدبيبة والكبير لبحث مستجدات العملية السياسية

الوطن| رصد

رعى رئيس جهاز المخابرات التركية، هاكان فيدان، اجتماعاً موسعاً بين رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، ورئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بحثوا خلاله مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والسبل الكفيلة بتذليل العقبات التي تواجهها، وتكثيف الجهود للسير نحو إنجاز الانتخابات وفق أسس دستورية وقانونية سليمة.

بدوره أعرب رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، في منشور عبر صفحته في فيسبوك، عن سعادته بزيارة رئيس جهاز المخابرات التركية، هاكان فيدان والوفد المرافق له، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس

وقال “أكدنا خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وتركيا، وأهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، وضرورة التعاون والتنسيق بشأن القضايا والملفات الثنائية والدولية، ذات الاهتمام المشترك”