التكبالي: المناخ لا يسمح بالانتخابات.. وهذه المعضلة لا تنتهي بمجرد لقاءات

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن “المناخ لا يسمح بالانتخابات، الانتخابات تتطلب توفير مناخ أمني مناسب وجوازات وهويات وتحتاج إلى ناخبين يقدرون أهمية هذا الاستحقاق بعيداً من التزوير”.

وأضاف التكبالي في تصريحات صحفية، إن معضلة الانتخابات لا يمكن أن تنتهي بمجرد لقاءات، إذ يجب إجراء مصالحة حقيقية وإطلاق سراح المسجونين وتنقية المشهد، معتبراً أنه “إذا كان هناك دولة مهتمة باستقرار ليبيا فإنها مصر لأن ليبيا تمثل امتداداً لأمنها القومي، والجهود المكثفة تعني أن مصر ترى في الأفق شيئاً قادماً وتريد استباق ذلك”.