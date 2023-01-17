“اللافي” يبحث مع القائم بالأعمال الصيني تطورات المشهد السياسي في ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا، انغ تشيمين، لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات المشهد السياسي في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون الليبي الصيني في مختلف المجالات، والعمل على استئناف عمل سفارة الصين من جديد، وعودة الشركات الصينية إلى ليبيا، واستكمال المشاريع المتوقفة.

من جهته عبر القائم بأعمال السفارة الصينية عن دعم بلاده لمشروع المصالحة الوطنية، مشيداً بانعقاد الملتقى التحضيري لها، بمشاركة ممثلي كل الأطراف السياسية، لإنهاء الأزمة السياسية الليبية، مشيراً إلى أهمية الوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

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