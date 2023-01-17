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ضبط كميات من مخدر الكوكايين خلال نقلها من مصراتة  إلى طرابلس 

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت قوة العمليات المشتركة التابعة للمنطقة الغربية ضبط كمية من مخدر (الكوكائين) ، أثناء محاولة عدد من ضعاف النفوس نقلها من مدينة طرابلس إلى مدينة مصراتة لغرض ترويجها و بيعها.

وذكر المكتب الإعلامي لقوى العمليات المشتركة، في بيان له، أن ذلك يأتي في إطار العمل المستمر لقوة العمليات المشتركة في حماية الوطن و المواطن ضد كل ما يهدد الامن و الاستقرار و التي من ضمنها محاربة و مكافحة المخدرات بأنواعها.

وأضافت، “قد تمكنت قوة العمليات المشتركة و بالتعاون مع جهاز دعم المدريات – طرابلس من ضبط كمية من مخدر ( الكوكائين ) ، أثناء محاولة عدد من ضعاف النفوس نقلها من مدينة طرابلس إلى مدينة مصراتة لغرض ترويجها و بيعها .

وتابعت،  تمكنت القوة من ضبط هذه الكمية بعد عمليات بحث و تحري دقيقة تم خلالها ضبط عدد من المتهمين ، تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم و إحالتهم إلى النيابة المختصة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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