ضبط كميات من مخدر الكوكايين خلال نقلها من مصراتة  إلى طرابلس 

أعلنت قوة العمليات المشتركة التابعة للمنطقة الغربية ضبط كمية من مخدر (الكوكائين) ، أثناء محاولة عدد من ضعاف النفوس نقلها من مدينة طرابلس إلى مدينة مصراتة لغرض ترويجها و بيعها.

وذكر المكتب الإعلامي لقوى العمليات المشتركة، في بيان له، أن ذلك يأتي في إطار العمل المستمر لقوة العمليات المشتركة في حماية الوطن و المواطن ضد كل ما يهدد الامن و الاستقرار و التي من ضمنها محاربة و مكافحة المخدرات بأنواعها.

وأضافت، “قد تمكنت قوة العمليات المشتركة و بالتعاون مع جهاز دعم المدريات – طرابلس من ضبط كمية من مخدر ( الكوكائين ) ، أثناء محاولة عدد من ضعاف النفوس نقلها من مدينة طرابلس إلى مدينة مصراتة لغرض ترويجها و بيعها .

وتابعت، تمكنت القوة من ضبط هذه الكمية بعد عمليات بحث و تحري دقيقة تم خلالها ضبط عدد من المتهمين ، تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم و إحالتهم إلى النيابة المختصة.