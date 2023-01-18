إعلام تونسي: الدبيبة يضرب التقارب الليبي التونسي بـ96 شاحنة غذائية

الوطن| رصد

أثارت مساعدات غذائية أرسلتها الحكومة منتهية الولاية -بعد شهرين من شحنة بنزين تقدر بـ30 ألف طن – إلى تونس، جدلا سياسياً واسعاً هناك، إذ وجّهت المعارضة ومسؤولين سابقين في تونس، اتهامات للرئيس التونسي قيس سعيد بـ”التسوّل”، فيما اعتبرت وسائل إعلام تصريحات الملحق الإعلامي للسفارة الليبية في تونس بـ”السخيفة” و”تضرب التقارب الليبي التونسي، وتهينه”

وأعلن الملحق الإعلامي للسفارة الليبية في تونس، نعيم العشيبي، في وقت سابق اليوم، أن 96 شاحنة محمّلة بمواد غذائية أساسية كالسكر والزيت والدقيق والأرز، دخلت من ليبيا الى تونس عبر المنفذ الحدودي رأس جدير، في إطار التعاون والتضامن بين الشعبين الشقيقين.

وأكد العشيبي في تصريحات، أن دفعات أخرى من المساعدات الغذائية ستصل إلى تونس، مقدراً عدد الشاحنات التي ستحمل مساعدات المؤونة بـ170 شاحنة.