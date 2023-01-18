العرادي: الحوارات الوهمية ستؤدي الى الحرب

اعتبر عراب فجر ليبيا “عبدالرزاق العرادي “، أن الحديث عن انتخابات قريبة في ليبيا عبارة عن وهم. بحسب قوله.

وقال العرادي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن تلك الانتخابات “لن تؤدي إلى الاستقرار بل قد تؤدي إلى حرب”. وفق تعبيره.

واستطرد مبيًا أن تلك الحرب قد تقع إذا لم يسبق الانتخابات، “حوار جاد ينتج عنه مصالحة ومسار للعدالة الانتقالية وميثاق وطني”، مضيفًا “وإعادة صياغة مشروع الدستور وفق هذا الميثاق”. بحسب كلامه.

وختم موضحًا و”في خط موازي يتم توحيد المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية”، على حد قوله.