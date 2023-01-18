المبعوث الأممي يناقش مع السفير الفرنسي توحيد جهود المجتمع الدولي لاستقرار ليبيا

استقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الثلاثاء، السفير الفرنسي في ليبيا، مصطفى مهراج، بمكتب بعثة الأمم المتحدة في طرابلس.

وقال باتيلي، عبر حساب البعثة الأممية بموقع تويتر، إنه استعرض مع السفير الفرنسي آخر التطورات السياسية، وناقشا ضرورة تبني المجتمع الدولي لعمل موحد لدعم مسار مستدام للسلام والاستقرار.

وكان باتيلي، دعا السلطات الليبية إلى تجديد الالتزام بالدعم الكامل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا المُوقَّع عام 2020، وذلك في اختام اجتماعات الجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت أمس الاثنين.

وطالب باتيلي الحكومة بتخصيص الموارد المناسبة وتكثيف الجهود السياسية لإنهاء حالة الانسداد السياسي، وإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية عبر الانتخابات.

وأشاد المبعوث الأممي بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة على “عزيمتهم والتزامهم بتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وضمان وحدتها وسلامة أراضيها”.

ودعا القادة السياسيين إلى “التحلي بنفس روح الوحدة والتفاني التي أظهرها إخوانهم العسكريون في لجنة 5+5 من أجل تجاوز الأزمة الراهنة”.

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وأكد باتيلي، مجدداً دعم الأمم المتحدة لجهود اللجنة العسكرية المشتركة والمؤسسات الليبية ذات الصلة بهدف إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وفقاً لخطة عمل اللجنة حفاظاً على سيادة ليبيا ووحدتها، وشدّد على ضرورة تحديد سبل إشراك دول الجوار في إنهاء وجود هذه القوات على الأراضي الليبية. كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم لجنة 5+5 والتي “تمثل رسالة أمل لجميع الليبيين”.

وناقش المبعوث الأممي اللجنة العسكرية المشتركة خلال اجتماعاتها خطط إشراك التشكيلات المسلحة بهدف خلق بيئة مواتية لسلام وأمن مستدامين في ليبيا بالإضافة إلى جملة من القضايا المتصلة بخطة عمل اللجنة.

وفي الجلسة الختامية لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، حضر فريقٌ زائر من مقر الأمم المتحدة مكلفٌ بتقييم مدى تنفيذ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصيات الصادرة عن المراجعة الاستراتيجية المستقلة التي أجريت العام الماضي، وذلك بهدف تعزيز أداء البعثة في المهام الموكلة إليها من أجل الاستجابة على نحو أفضل لتطلعات شعب ليبيا ومؤسساتها إلى السلام والاستقرار.