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النائب العام يأمر بحبس مدير سابق لإدارة فروع مصرف صحارى بالمنطقة الجنوبية

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أجرت النيابة العامة بحثًا غايته استظهار الظروف الملابسة لبعض واقعات التعدي على حرمة الأموال الموصوفة بالعمومية، على تآمر مسؤول الإدارة مع بعض قادة العمل في فروع المصرف، على اختلاس مبلغ قدره 30 مليون و500 ألف دينار، كان تحت عهدتهم، فتحصَّلوا من ذلك على منافع مادية غير مشروعة اقتضت تحريك الدعوى الجنائية في مواجهتهم.

وتم ضبط وإحضار مسؤول الإدارة وباشر المحقق إجراء استجوابه، حيث سجل اعترافه بارتكاب الواقعة، ثم أمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، واتخذ تدابير ملاحقة بقية الجناة الغائبين، وتتبع وجهة المبالغ المالية المختلسة.

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#المنطقة الجنوبية #النائب العام ليبيا مصرف صحارى

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الوطن الليبية

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