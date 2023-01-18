القائم بالأعمال في السفارة الأميركية يبحث مع رئيس البرلمان الليبي حل الخلافات لإجراء الانتخابات

التقى القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في مدينة بنغازي.

وقال أوردمان عبر حساب السفارة الأمريكية بموقع تويتر: “جمعني لقاء برئيس مجلس النواب صالح في بنغازي اليوم لمناقشة أهمية بناء الوحدة و رأب صدع الخلافات لخدمة مصالح الشعب الليبي، بما في ذلك تحقيق مطلبه في اختيار قادته الذي طال انتظاره”.

وكانت السفارة الأمريكية عبرت في وقت سابق، عن دعم الولايات المتحدة بشدة دعوات المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي إلى توافق وطني في ‎ليبيا حول وضع جدول زمني واضح للانتخابات، مشيرة إلى أنه لا توجد أي وسيلة أخرى لضمان الاستقرار والسلام طويل الأمد.

وجاء هذا تعليقاً على المشاورات التي عقدها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة.

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