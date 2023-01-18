اللافي يبحث مع القائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا تطورات المشهد السياسي

الوطن / رصد

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا، “انغ تشيمين” تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات المشهد السياسي في ليبيا.

واستعرض اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء سبل تعزيز التعاون الليبي الصيني في مختلف المجالات، والعمل على استئناف عمل سفارة الصين من جديد، وعودة الشركات الصينية إلى ليبيا، واستكمال المشاريع المتوقفة.

من جهته عبر القائم بأعمال السفارة الصينية عن دعم بلاده لمشروع المصالحة الوطنية، مشيداً بانعقاد الملتقى التحضيري لها، بمشاركة ممثلي كل الأطراف السياسية، لإنهاء الأزمة السياسية الليبية، مشيراً إلى أهمية الوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية.