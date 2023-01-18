العريبي لـ “ليبيا الحدث”: توافق لجنتي المسار الدستوري بلغ نقاطا مهمة

أكد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي؛ أن القاعدة الدستورية التي تباحثتها لجنتا “مجلسي النواب والدولة الاستشاري”؛ ينتظرها الليبيون باعتبارها تمثل بوابة العبور نحو الانتخابات.

وذكر العريبي في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” اليوم الثلاثاء؛ أن توافق لجنتي المسار الدستوري؛ قد بلغ مرحلة مهمة، مشيرا إلى أن ثمة نقاطا قليلة تحتاج المزيد من النقاش والمداولة؛ على غرار “إقصاء بعض الشخصيات من الدخول في الانتخابات الوطنية”.

وبيّن العريبي، أن مجلس النواب قد أصدر منذ تسلمه مهامه الوطنية؛ قد أبطل قانون العزل السياسي وسنّ قانون العفو العام؛ لإتاحة الفرصة أمام أبناء الشعب الليبي من الترشح للانتخابات؛ مبينا في السياق ذاته؛ أن الشعب الليبي هو صاحب الرأي والإرادة فيمن يمثله في المناصب القيادية.