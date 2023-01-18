بعد لقائه “الدبيبة والمنفي”.. رئيس المخابرات التركية يلتقي “خالد المشري”

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري، اليوم الثلاثاء، رئيس جهاز المخابرات التركية “هاكان فيدان” والوفد المرافق له، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وخلال اللقاء، أكد المشري على «عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وتركيا، وأهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة»، داعيًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بشأن القضايا والملفات الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك».

وبدوره أكد رئيس جهاز المخابرات التركية على «اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها بليبيا، ودعم تركيا المتواصل لكل الجهود السياسية المبذولة لإيجاد حلول للمسائل العالقة، الرامية إلى تحقيق استقرار ليبيا وازدهارها».

ويذكر أن، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، استقبل أيضا، المسؤول التركي الذي يزور ليبيا حاليًا، وذلك بحضور السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، ورئيس جهاز المخابرات الليبية، الفريق حسين العائب، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

كما التقى رئيس جهاز المخابرات التركية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بحضور كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة والاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

والجدير بالذكر أن، زيارة رئيس المخابرات التركية تأتي بعد خمسة أيام من زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز إلى كل من طرابلس وبنغازي يوم الخميس الماضي...