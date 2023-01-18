حمزة يدعو الدبيبة وتركيا لاحترام الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الليبي

دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، الحكومة المنتهية والحكومة التركية احترام الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الليبي.

وقال حمزة: ”على الحكومة التركية وعلى عبدالحميد الدبيبة أيضا احترام الأحكام القضائية فيما يتعلق بحُكم دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس بشأن إيقاف العمل بالاتفاقية الليبية التركية الخاصة بالاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة الاقتصادية البحرية الليبية في البحر المتوسط”.

وتابع: ”كذلك احترام الحُكم الصادر عن محكمة البيضاء الابتدائية والذي يُلزم حكومة الدبيبة بالكشف على نصوص الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع تركيا بنصوصها العربية والإنجليزية والتركية وإعلانها للرأي العام الليبي من منطلق احترام حق الوصول إلى المعلومات وتعزيز لمبدأ الشفافية”.

وحذر حمزة، الحكومة المنتهية ورئيسها عبدالحميد الدبيبة من مغبة عدم الإذعان والالتزام الكامل بالأوامر والأحكام القضائية وذلك لما له من آثار وتداعيات قانونية جد سلبية ستلحق به .