اللواء “مصطفى يحيى”: ما يُثار حول تعيين قيادات عسكرية لحماية المواني النفطية “عارٍ عن الصحة”

أعلن عضو ومقرر اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اللواء “مصطفى يحيى”، أن اللجنة تسعى جاهدةً لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، وليس من ضمنها توحيد المؤسسة العسكرية أو تعيين أو اقتراح أسماء لشغل مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية.

وأضاف “يحيى” في تصريحات صحفية، أن القوة العسكرية المشتركة التي اتُّفق على تشكيلها تختص بالعمل لتثبيت وقف إطلاق النار من خلال احتواء أي خرق ومساعدة لجنة الترتيبات الأمنية، وتأمين عمل المراقبين المحليين والدوليين.

مؤكدا، أن ما يُثار من لغط حول تعيين قيادات عسكرية أو اتخاذ اللجنة لخطوات في اتجاه توحيد المؤسسة العسكرية أو حماية الحقول والمواني النفطية، عارٍ عن الصحة، وهي مجرد شائعات للتشويش على عمل اللجنة..

وأشار يحيى إلى أن، أعضاء اللجنة قادة عسكريون محترفون يعلمون جيدا حدود الاختصاصات الممنوحة لهم ويعملون بتفانٍ لتنفيذها.

كما دعا “عضو اللجنة العسكرية” جميع وسائل الإعلام إلى التحلي بروح المهنية وعدم نشر الأخبار إلا نقلا عن مصادرها الأصلية..