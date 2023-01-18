الوطنية للنفط تقدم دعما لمستشفى قصر أحمد لعلاج السكري والغدد الصماء بمصراتة

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قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتسليم عدد من الأجهزة والمعدات الطبية لصالح مستشفى قصر أحمد العلاج السكري والغدد الصماء بمدينة مصراته وذلك في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة وشركاتها.

وتم التسليم بمدينة مصراتة بين مسؤولين من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، ورئيس اللجنة التسييرية لمستشفى قصر أحمد، وذلك بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإضافة إلى الكوادر الإدارية والطبية بالمستشفى.

هذا وتم أيضًا تزويد المستشفى بعدد من الحجرات المتنقلة ومكاتب إدارية ومعدات مكتبية وقرطاسية متكاملة.