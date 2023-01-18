بليحق لـ “ليبيا الحدث”: مجلس النواب قرر تشكيل عدد من اللجان لمسارات الأزمة المختلفة

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الثلاثاء إن المجلس قرر تشكيل عدد من اللجان لمسارات الأزمة المختلفة.

وأضاف بليحق، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” أن تشكيل هذه اللجان من أجل إعداد مقترحات لتقديمها لمجلس النواب في أجل محدد وبذلك علقت الجلسة.

وذكر المتحدث أن المجلس استمع لإحاطة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح حول الانسداد السياسي الحاصل هذه الفترة.

وأوضح بليحق أن المستشار صالح تطرق إلى الحلول التي قدمها مجلس النواب من أجل إنهاء حالة الانسداد السياسي.