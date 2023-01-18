الطبلقي: مجلس النواب سينتخب في جلسته المقبلة النائب الثاني لرئيسه

أكدت عضو مجلس النواب “عائشة الطبلقي”، أن رئيس المجلس في جلسة اليوم، قدّم إحاطة حول زيارته للقاهرة ولقائه رئيس مجلس الدولة خالد المشري..

وأضافت “الطبلقي” في تصريحات صحفية، أنه لم يحدث اتفاق مع مجلس الدولة على النقاط الخلافية بين المجلسين، ومن الواضح أنه لا يريدون الاتفاق مع مجلس النواب.

وأشارت إلى أن، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أكد خلال الجلسة اليوم في بنغازي، ضرورة اتخاذ المجلس خطوات حقيقية للإسراع بإجراء الانتخابات.

وأضافت، اتفقنا على وضع خارطة طريق تكون مكوَّنة من لجان تتسلّم كل منها جانبا معينا، واحدة دستورية وأخرى اقتصادية وأخرى سياسية عامة لتجاوز العقبات

وتابعت، أشار عقيلة إلى عقد لقاء في الأيام القادمة مع المشري، لكن لا يوجد أمل كبير حول التوافق معه.

وأشارت إلى أن، مجلس النواب سينتخب في جلسته المقبلة، النائب الثاني لرئيسه..