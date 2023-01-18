الطبلقي: سيتم انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس في الجلسة المقبلة

الوطن|متابعة

أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، أن رئيس المجلس في جلسة اليوم، قدّم إحاطة حول زيارته للقاهرة ولقائه رئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وأشارت الطبلقي في تصريحات صحفية، إلى أنه لم يحدث اتفاق مع مجلس الدولة على النقاط الخلافية بين المجلسين، متبعةً “من الواضح أنه لا يريدون الاتفاق مع مجلس النواب”.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أكد خلال الجلسة اليوم في بنغازي، ضرورة اتخاذ المجلس خطوات حقيقية للإسراع بإجراء الانتخابات.

وأضافت الطبلقي قائلة: “اتفقنا على وضع خارطة طريق تكون مكوَّنة من لجان تتسلّم كل منها جانبًا معينًا، واحدة دستورية وأخرى اقتصادية وأخرى سياسية عامة لتجاوز العقبات”.

واختمت البرلمانية “أشار عقيلة إلى عقد لقاء في الأيام القادمة مع المشري، لكن لا يوجد أمل كبير حول التوافق معه”، مشيرةً إلى أن مجلس النواب سينتخب في جلسته المقبلة النائب الثاني لرئيسه.