الخارجية الروسية: التطبيع في ليبيا ضمن ملفات اجتماع لافروف مع السفراء العرب

كشفت وزارة الخارجية الروسية أن ما أسمته “التطبيع في ليبيا” كان ضمن الملفات التي تطرق إليها ممثل الدبلوماسية سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع سفراء الدول العربية وممثلي جامعة الدول العربية في موسكو.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن اللقاء جرى خلاله إيلاء اهتمام خاص لسبل التسوية في الشرق الأوسط، وتحقيق تسوية شاملة في سورية، والتطبيع في ليبيا واليمن، وأطلع خلاله لافروف ضيوفه من الدبلوماسيين العرب على تطور الوضع في أوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية.

ولفتت الوزارة إلى أن لافروف أكد لضيوفه الدبلوماسيين نية موسكو تعزيز العلاقات مع الدول العربية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بصيغ ثنائية ومتعددة الأطراف.