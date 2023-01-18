العقيلي: لا توجد قرعة هذا العام وأعداد موسم الحج ستكون تكملة لقوائم السنوات الماضية

أكد الناطق باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة ” عبد الله العقيلي ” أنه لا توجد قرعة هذا العام والأعداد المستهدفة لموسم الحج ستكون تكملة لقوائم قرعة السنوات الماضية.

وأضاف “العقيلي” في تصريحات صحفية، أن الهيئة العامة بدأت بالتحضير فنيا وإدارية لموسم الحج لهذا العام.

وأشار “الناطق باسم هيئة الحج والعمرة” إلى أن، العدد المستهدف 7800 حاج وحاجة من قوائم قرعات السنوات الماضية.

وتابع قائلا: تعذّر إجراء قرعة لهذا العام لتأخر تفويج المستهدفين من السنوات الماضية بسبب جائحة كورونا.

وأضاف “العقيلي” أن، الهيئة في تعاقداتها مع الشركات السعودية إلى اختيار أفضل المستويات الخدمية.

مؤكدا، أن هناك برامج توعوية وإرشادية ستعلن عنها الهيئة وستباشر في تنفيذها خلال الأشهر القادمة.