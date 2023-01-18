يحيى: تشكيل قوة مشتركة لتأمين الحقول النفطية والحدود غير صحيح

الوطن|رصد

أكد مقرر وعضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مصطفى يحيى أن الحديث عن تشكيل قوة مشتركة لتأمين الحقول النفطية والحدود غير صحيح، مشيرًا إلى أن القوة مهمتها تأمين عمل لجنة المراقبين الدوليين والمحليين.

وأضاف عضو اللجنة العسكرية في تصريحات صحفية أن الحديث عن مساعٍ للجنة تعيين رئيس أركان موحد غير صحيح، مؤكدًا أن توحيد المؤسسة العسكرية ليس من صلاحياتنا.

وأتبع يحيى حديثه قائلًا: “مهمتنا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بجميع بنوده وليس لدينا مهام أخرى”.