شركة الكهرباء: وصول معدات العمرة الجسيمة لمحطة شمال بنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أمس الثلاثاء، وصول المعدات وقطع الغيار الخاصة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة عبر مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري.

جاء ذلك في منشور للشركة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أفادت فيه، بنقل قطع الغيار من مخازن الشركة إلى مدينة بنغازي لإجراء العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية من قبل شركة «GE» الأميركية، والخامسة من قبل شركة «سيمنس» الألمانية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة تمهيدًا للدخول بهما على الشبكة الكهربائية في أوقات لاحقة لتعمل بأقصى قدراتهما الإنتاجية بعد الانتهاء من إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدتين.

كما أعلنت الشركة وصول شحنات محملة بقطع الغيار ومعدات خاصة بالوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس إلى ميناء طرابلس البحري، وذلك «في إطار الجهود المتواصلة لدعم الشبكة الكهربائية واستقرارها».