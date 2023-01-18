أبو زريبة يناقش عمل الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بمدينة طبرق

عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبو زريبة اليوم الثلاثاء اجتماعًا مع مدير مديرية أمن منفذ ميناء طبرق البحري اللواء بالحسن هارون، ورئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طبرق اللواء إبراهيم الأربد، ورئيس فرع الدعم المركزي طبرق العقيد خالد الربيعي.

وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية وعمل الأجهزة الأمنية بالمدينة، بالإضافة للمشاكل والصعوبات التي تواجه منتسبي مديريات الأمن والأجهزة الأمنية والعمل على وضع حلول لها؛ للحفاظ على أمن واستقرار المدينة وسكانها.

وبعد استماعه لشروحٍ وافية من الرؤساء حول آلية عملهم والخطط التي تم وضعها للعمل بها خلال العام الحالي، أكد وزير الداخلية في نهاية الاجتماع على ضرورة التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وزارة الداخلية في الحفاظ على الاستقرار وبسط الأمن في كافة ربوع المدينة.