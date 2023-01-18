النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لفروع مصرف الصحارى في المنطقة الجنوبية 

أعلنت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، حبس مدير سابق لفروع مصرف الصحارى في المنطقة الجنوبية، بتهمة اختلاس 30 مليونًا و500 ألف دينار.

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك»، بأنَّ سلطة التحقيق أجرت بحثاً حول الظروف الملابسة لوقائع التعدي على حرمة الأموال العمومية، حيث استدلَّ نائب النيابة بمكتب النائب العام على «تآمر مسؤول الإدارة مع بعض قادة العمل في فروع المصرف، على اختلاس مبلغ قدره 30 مليونًا و500 ألف دينار، كان تحت عهدتهم، إذ حصلوا من ذلك على منافع مادية غير مشروعة اقتضت تحريك الدعوى الجنائية في مواجهتهم».