ناشط تونسي: اليوم جار بنا الزمن والليبيون يساعدوننا

اعتبر الناشط السياسي التونسي، رياض جراد، إن إرسال حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مساعدات غذائية لتونس بأنه أمر من باب رد الجميل، بعد أن فتحت تونس لليبيين ديارهم وقسموا معهم الطعام وجهودهم في حل أزمتهم.

وقال “جراد”، في حوار له بثته قناة التاسعة التونسية، “نشكر حكومة الوحدة الوطنية على تضامنها مع الشعب التونسي، لكن لابد أن تذكر أن الشعب التونسي العظيم بعد 2011 استقبل الليبيين في ديارهم وأكلوا معهم طعامهم وتحملوا كل تلك الظروف.

وذكر بالمستحقات المالية الكبيرة للمصحات التونسية على الحكومة الليبية، مشيرا إلى لعب تونس دورا مهما في حلة الأوضاع السياسية الصعبة في ليبيا، مضيفا “أن تونس استقبلت العديد من الحوارات بين الفرقاء الليبيين وكان لها الدور الكبير المهم في حلة الأوضاع”.

واختتم “إن تونس وقفت مع ليبيا في الأوقات الصعبة ونحن اليوم لا ننكر أن جار علينا الزمن في ظل الأوضاع الصعبة للاقتصاد في البلاد.

وقال نعيم العشيبي، الملحق الإعلامي بالسفارة الليبية في تونس، إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيية أرسلت 170 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الأساسية كمنحة من الشعب الليبي إلى شقيقه التونسي.

وأضاف “العسيلي”، في تصريحات لوسائل إعلام تونسية محلية رصدتها “الساعة 24″، أن اليوم وصلت نحو 90 شاحنة على أن تبلغ 170 خلال الساعات المقبلة والتي تزن الواحدة فيها بين 50 طنا و65 طنا من الأرز والزيت والسكر، كنوع من التعاون والتضامن مع الشعب التونسي.