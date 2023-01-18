انخفاض درجات الحرارة على مناطق غرب البلاد بداية من الغد نتيجة تأثرها بموجة البرد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرياح جنوبية غربية نشطة اليوم مثيرة للأتربة والغبار على أغلب مناطق الشمال, وتتأثر مناطق غرب ليبيا بموجة برد بداية من يوم الغد مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الغد نتيجة تأثرها بموجة البرد.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الساحل.

والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى (50)كم/س مثيرة للأتربة والغبار على بعض الأماكن , تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24-18)مْ, وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من يوم الغد حيث تسجل ما بين (10-17) مْ.

بينما في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد –الواحات تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية نشطة تصل سرعتها إلى (50)كم/س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الجمعة إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16-22)مْ, وتسجل انخفاض ملحوظ من يوم الجمعة.

وفي الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على غدامس والحمادة تتحول من مساء الغد إلى غربية فشمالية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20- 24)مْ, وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من يوم الغد خاصة على غدامس والحمادة.

أما في السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الجمعة إلى شمالية غربية