طرابلس 18 يناير 2023 ( وال ) – نشرت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، الوضع الجوي السائد بداية من هذا اليوم الأربعاء وخلال اليومين القادمين .

وحذر المركز من رياح جنوبية غربية نشطة على أغلب مناطق الشمال تصل سرعتها إلى (50) كيلومتر/ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق ، وودرجات الحرارة القصوى على معظم أنحاء البلاد تتراوح ما بين (17-24)مْ، وتسجل انخفاضاً ملحوظاً على مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الغد نتيجة تأثرها بموجة برد، حيث تنخفض عن معدلاتها لهذا الشهر (يناير)، وتسجل مابين (10-17)مْ وتنخفض عاثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى قرابة الصفر المئوي على (مرتفعات الجبل الغربى وجنوبه –غدامس – الحمادة)، ويشمل الانخفاض أغلب مناطق ليبيا من يوم الجمعة. (وال _ طرابلس)

و توقع المركز تكاثرا للسحب مساء الغد الخميس وصباح الجمعة على مناطق الشمال الغربى يتخللها سقوط امطار متفرقة .

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