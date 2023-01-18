بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 18 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 18 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة رياح جنوبية غربية نشطة اليوم مثيرة للاتربة والغبار على أغلب مناطق الشمال , وتتأثر مناطق غرب ليبيا بموجة برد بداية من يوم الغد .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الساحل.

الرياح: جنوبية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى (50)كم/س مثيرة للأتربة والغبار على بعض الأماكن , تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: : تتراوح مابين (24-18)مْ, وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من يوم الغد حيث تسجل ما بين (10-17) مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية نشطة تصل سرعتها إلى (50)كم/س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الجمعة إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-22)مْ, وتسجل انخفاض ملحوظ من يوم الجمعة.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على غدامس والحمادة تتحول من مساء الغد إلى غربية فشمالية غربية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 24)مْ, وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من يوم الغد خاصة على غدامس والحمادة.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح:جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الجمعة إلى شمالية غربية

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:25)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:08).