الصغير: القادم هو بقاء الدبيية في السلطة بـ4 شروط

قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق “حسن الصغير” ، أن القادم هو تغيير كل وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مع بقاء عبدالحميد الدبيية على راس الحكومة.

وأضاف “الصغير”، في منشور له بفيسوك، أن ووزارات الدفاع والخارجية والمالية وربما الداخلية سأكون من نصيب الخصوم الحاليين، بشروط اجراء الانتخابات قبل نهاية 2024.

وتضمنت الشروط التي نقلها “الصغير” عدم اختصاص رئيس الحكومة بتعيين وكلاء الا بعرض من الوزير المختص، وعدم اختصاصه بايقاف اي وزير عن العمل الا بالقضاء او الاجهزة الرقابية بعد تغييرها، وأن تكون القاعدة الدستورية تسمح بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين والامنيين والقضاة.