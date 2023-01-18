وصول معدات العمرة الجسيمة لوحدتين غازيتين بمحطة شمال بنغازي

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، عن وصول المعدات وقطع الغيار الخاصة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة عبر مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري.

وأفادت الشركة، في بيان لها بنقل قطع الغيار من مخازن الشركة إلى مدينة بنغازي لإجراء العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية من قبل شركة “GE” الأمريكية، والخامسة من قبل شركة “سيمنس” الألمانية، بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي تمهيدا للدخول بهما على الشبكة الكهربائية في أوقات لاحقة لتعملا بأقصى قدراتهما الإنتاجية بعد الانتهاء من إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدتين.