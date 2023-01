تشارتش تايمز: أموال الاتحاد الاوروبي وامكانياته اللوجستية وصلت لميليشيات مسلحة في ليبيا

ليبيا- نشر موقع “تشارتش تايمز” الإخباري الكنسي البريطاني كاريكاتيرًا لانتقاد سياسة الاتحاد الأوروبي في إدارة الهجرة غير الشرعية القادمة من أراضي ليبيا.

الكاريكاتير الذي تابعته وترجمت ما ورد معه من تقرير وصفي مقتضب صحيفة المرصد، أشار إلى أن شراكة الاتحاد الأوروبي المالية واللوجستية مع خفر السواحل الليبيين والقائمين على مراكز الاحتجاز في ليبيا الممتدة منذ العام 2017، كانت لها عواقب كارثية، فالأموال الضخمة واللوجستيات وصلت لميليشيات مسلحة.

ووفقًا للكاريكاتير، انضم الفارس الأوروبي لفرسان الحرب والموت والمجاعة والمرض القاتلة للمهاجرين غير الشرعيين.

ترجمة المرصد – خاص

