الارصاد تحذر من موجة برد وانخفاض ملحوظ للحرارة للصفر المئوي وامطار متفرقة غداً بهذه المناطـق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 18/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد رياح جنوبية غربية نشطة على اغلب مناطق الشمال تصل سرعتها إلى (50)كيلومتر/ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

موجة برد

ووفقا للتقرير تترواح درجات الحرارة القصوى على معظم انحاء البلاد ما بين (17-24)مْ وتسجل انخفاض ملحوظ على مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الغد نتيجة تأثرها بموجة برد حيث تنخفض عن معدلاتها لهذا الشهر (يناير)وتسجل مابين (10-17)مْ وتنخفض اثناء الليل وساعات الصباح الباكر الى قرابة الصفر المئوي على (مرتفعات الجبل الغربى وجنوبه –غدامس – الحمادة) ،ويشمل الانخفاض أغلب مناطق ليبيا من يوم الجمعة.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتكاثر السحب مساء الغد الخميس وصباح الجمعة على مناطق الشمال الغربى يتخللها سقوط امطار متفرقة.

والله اعــــــــــــــــلم.