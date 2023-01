مالطا توداي: استمرار محاكمة الليبي إسماعيل الحبيش لتورطه في قتل مالطية

ليبيا – واكب تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا توداي” المالطية الناطقة بالإنجليزية أبرز تطورات محاكمة ليبي وتونسي بتهمة قتل امرأة مالطية طعنًا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد، نقل عن شاهدة عيان تأكيدها في المحاكمة إخبارها الشرطة بما رأته من سحب الحبيش والتونسي فايق المحواشي القتيلة “سيون غريتش” من شعرها إلى حقل، حيث طعناها بشكل متكرر حتى الموت في العام 2005.

وقالت الشاهدة: “ربما كانا يعرفان بعضهما البعض قليلًا، لكن لا يبدو أنهما صديقان، وقالا إنهما بالكاد يعرفان بعضهما البعض ولم يتبادلا كلمة واحدة”.

ترجمة المرصد – خاص

