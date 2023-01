بعد وصفه لقاء القاهرة بـ”التقارب اللفظي”.. عقيلة: البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، في إشارة إلى دور مجلس الدولة التشريعي.

جاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ليزي أوردمان، في ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.

من جهته، حثّ القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا على بناء الوحدة ورأب صدع الخلافات لخدمة مصالح الشعب الليبي، بما في ذلك تحقيق مطلبه في اختيار قادته الذي طال انتظاره، وفق قوله.

وتناول اللقاء وفق المكتب الإعلامي للمجلس مستجدات الأوضاع في ليبيا، وكيفية الوصول بالبلاد إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

يأتي هذا بالتزامن مع تصريحات متصاعدة، بين رئيسي البرلمان والأعلى للدولة، بعد وصف الأول مشاورات الطرفين في القاهرة، مؤخرا، بـ”التقارب اللفظي”.

