بلدية ربيانة : 90% من الطلبة لا يتلقون التعليم لنقص المعلمين

الوطن / رصد

اكد مدير مكتب عميد بلدية ربيانة يوسف حمدان على وجود مشكلة نقص المعلمين بالبلدية، مبينا ان وأكثر 90% من الطلبة لا يدرسون بسبب النقص وعدم توقيع وزارة التعليم عقودًا مع معلمين أجانب.

واشار حمدان في تصريحات صحفية الى ان البلدية بفرعيها “الشورى” و”قدر دفي” توجد فيها 9 مدارس بين تعليم أساسي وثانوي، ويوجد 25 معلمًا أجنبيًا فقط، يتم دفع رواتبهم عن طريق لجنة مشكلة من أولياء أمور الطلبة بمعدل 20 دينار شهريًا.

اكد مدير مكتب عميد بلدية ربيانة يوسف حمدان على وجود مشكلة نقص المعلمين بالبلدية، مبينا ان وأكثر 90% من الطلبة لا يدرسون بسبب النقص وعدم توقيع وزارة التعليم عقودًا مع معلمين أجانب.

واشار حمدان في تصريحات صحفية الى ان البلدية بفرعيها “الشورى” و”قدر دفي” توجد فيها 9 مدارس بين تعليم أساسي وثانوي، ويوجد 25 معلمًا أجنبيًا فقط، يتم دفع رواتبهم عن طريق لجنة مشكلة من أولياء أمور الطلبة بمعدل 20 دينار شهريًا.