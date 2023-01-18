قفزة كبيرة في صادرات إيطاليا إلى ليبيا

نمت صادرات إيطاليا إلى ليبيا، في أول 10 أشهر من عام 2022، بنسبة 80.48 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بـ1.765 مليار يورو وحصة سوقية قدرها 13.21%.

ووفق بيان للسفارة الإيطالية في ليبيا، فقد تجاوزت إيطاليا الصين وهي الآن ثاني دولة موردة لليبيا بعد تركيا التي حققت إجمالي 2.23 مليار يورو وبزيادة 19.4% مقارنة بالأشهر الـ 10 الأولى من عام 2021 بحصة سوقية تبلغ 16.72%.

وقال البيان إن الصين تحتل المرتبة الثالثة بـ1.762 مليار يورو، بزيادة 21.24% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 وحصة سوقية قدرها 13.19%.

وجاءت اليونان وبلجيكا في المرتبتين الرابعة والخامسة، بحصة سوقية 12.2% و8.14% على التوالي. بينما من ناحية أخرى نمت واردات ليبيا إلى إيطاليا بنسبة 74.74% لتصل إلى 8.41 مليار يورو.

وأكدت إيطاليا مكانتها، في الـ10 أشهر الأولى من عام 2022، كأول سوق مستهدف لصادرات ليبيا بحصة سوقية تبلغ 28.09% متقدمة على إسبانيا (10.7% و3.2 مليار يورو) وألمانيا (9.01% و2.70 مليار يورو) والصين (7.81% و2.33 مليار يورو).

كما أكدت إيطاليا نفسها كذلك كأول دولة للتبادل التجاري في الأشهر الـ 10 الأولى من عام 2022، ووصلت قيمة التبادل التجاري بين إيطاليا وليبيا إلى 10.17 مليار يورو بنسبة +75.71% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 وحصة سوقية بنسبة 23.5% متقدمة على الصين (9.47% وحصة سوقية بـ 4.1 مليار يورو)، اليونان (8.33% بـ 3.61 مليار يورو)، إسبانيا (8.23% بـ 3.56 مليار يورو)، ألمانيا (7.19% – 3.11 مليار يورو)، تركيا (6.59% – 2.85 مليار يورو)، الولايات المتحدة (4.8% – 2.08 مليار يورو)، وفق مكتب التجارة الخارجية طرابلس.