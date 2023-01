الدغيس: الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا “مستقر” وتحذيراتنا هي عبارة عن اجراء احترازي

ليبيا – أكد نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس على أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا “مستقر”.

الدغيس قال في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان: إن تحذيرات المركز تأتي كإجراء احترازي من متحورات فيروس كورونا المنتشرة بدول العالم في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن “مكافحة الأمراض” يوصى بتلقي جرعات تعزيزية من لقاح “فيروس كورونا”؛ لمنع وتخفيف الإصابة بالمتحورات الجديدة.

ونوّه إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة؛ لمتابعة الوضع الوبائي لفيروس “الإنفلونزا الموسمية” في ليبيا، وجمعت عينات عشوائية من الأشخاص المصابين بأعراض تنفسية.

ولفت إلى أن نتائج العينات أثبتت أن معظم المصابين بأعراض تنفسية كانت نتيجة لإصابتهم بفيروس “الإنفلونزا الموسمية”؛ والقليل منهم مصاب بالفيروس المخلوي، وفيروس كورونا.

وطالب مراقبات التعليم بالتواصل مع اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، قبل اتخاذ إجراءات غير علمية، كإيقاف الدراسة على سبيل المثال.

