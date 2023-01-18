وزير النفط الليبي يشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة

شارك وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، والوفد المرافق له في أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ويعقد المؤتمر الذي يعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار نحو مرحلة انتقالية لانبعاثات صفرية بحلول العام 2050.

وشهد الحدث مشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والوزراء والخبراء من دول عدة، ويتخلله العديد من الندوات العلمية التي تركز على نشاط العديد من الدول في التحول للطاقات البديلة والبدء في إنتاج واستعمال “الهيدروجين الأخضر”.

وحسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، حضر الوفد الليبي معظم حلقات النقاش والمحاضرات، ومازال الحدث مستمر حتى غد الخميس.

ويشار إلى أن الإمارات ستستضيف مؤتمر المناخ العالمي في دورته الثامنة والعشرين خلال شهر نوفمبر المقبل.