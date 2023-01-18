الفضيل: نحتاج للمزيد من التحري حول انخفاض احتياطي الذهب الليبي

قال الخبير الاقتصادي عبد الحميد الفضيل الثلاثاء، إنه لابد من تحري المصداقية في تقرير مجلس الذهب العالمي، والذي يشير إلى انخفاض احتياطات ليبيا من الذهب بمقدار 27 طنًا ، رغم تمتع المجلس بمصداقية كبيرة، حسب قوله.

وأضاف الفضيل في تصريحات صحفية أنه لا بد من مراجعة التقرير عن احتياطات ليبيا من الذهب في فترات سابقة ومن خلالها من الممكن أن نتحرى الدقة، مشيرًا إلى أن احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي انخفضت لأكثر من ‏50 مليار دولار من عام 2013، وتم السحب من احتياطات مصرف ليبيا المركزي كانت آخرها سحب أكثر من مليار و300 ألف دولار سنة 2022.

وختم الفضيل تصريحاته قائلًا: “من المفترض على مصرف ليبيا المركزي أن تكون لديه شفافية فيما يتعلق باحتياطاته، وتكون هناك تقارير سنوية تبين الأصول التي لدينا“. وفق تعبيره.

الجدير بالذكر، أن تقرير مجلس الذهب العالمي قد كشف عن انخفاض احتياطات ليبيا إلى ما يقارب 116، بانخفاض قدره 27 طنًا عما كان عليه في عام 2011، الأمر الذي نفاه مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير، مؤكدًا أن الاحتياطي كما هو منذ أغسطس 2011.