رشوان: عقيلة يثبت جدارته كسياسي لو وحّد السلطة التي ستشرف على الانتخابات

أكد الخبير الاقتصادي سعيد رشوان، أن “كل اللقاءات بين المستشار عقيلة وخالد المشري من جنيف إلى المغرب إلى القاهرة والبيانات المشتركة بينهما؛ باءت جميعا بالفشل وانتهى مسار توحيد السلطة والانتخابات”

وقال رشوان، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، إن “هذا ما كشفه حديث المستشار عقيلة رئيس المجلس، أمس في جلسة النواب”.

وتابع؛ “من خلال حديث رئيس المجلس ينقل نقلة جديد إذا نجح فيها ووحد مجلس النواب لإقرار تشريع ينظم الانتخابات ويوحد السلطة التي ستشرف على الانتخابات القادمة تكون نقلة قوية ويثبت عقيلة جدارته كسياسي يمشي على أرضية صلبة”.

وأضاف رشوان؛ أن “الرد من الطرف الآخر رئيس المخابرات التركي يسرع ويجمع الخصوم في الغرب الليبي؛ المشري والدبيبة والصديق الكبير وحتى عبدالله اللافي”.

وأكمل؛ “رد سريع ومعرقل جداً لأي سياسية تخرج عن مجلس النواب”، مشيرًا إلى أن “التجربة علمتنا في التحالفات الليبية نجاحها مربوط بموقف بمالك (وليس محافظ ) مصرف المركزي الصديق الكبير الذي يحي ويميت الحكومات!”.

وختم موضحًا؛ “ننتظر قادم الأيام والمطلوب من الشعب الليبي مزيد من الصبر”.